İsrail askerleri 4 Filistinli öğrenciyi gözaltına aldı

Filistin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin, baskın düzenlediği okulda personele saldırdığı belirtildi.

Baskında 4 öğrencinin İsrail askerlerince gözaltına alındığı kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu baskını "okullara, öğrencilere ve eğitim personeline yönelik ciddi ve süregelen bir ihlal" olarak nitelendirdi.

Baskının nedeni veya gözaltına alınan öğrencilerin durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

İsrail'den de henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.