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Dünya

İsrail askerleri 4 Filistinliyi yaraladı

Kudüs'ün doğusunda, İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan arbedede, 4 Filistinli yaralandı.

AA8 Şubat 2022 Salı 11:04 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:04
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İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab mahallesine baskın düzenleyerek, birçok ticari alanda arama yaptı.

Bunun üzerine İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kefr Akab'da yaşanan olaylarda 3 Filistinlinin plastik mermiyle, bir Filistinlinin de düşerek yaralandığı kaydedildi. Olaylarda ayağı kırılan bir kişi ile göğsünden plastik mermiyle vurularak yaralanan iki kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

Olaya ilişkin İsrail makamlarından bir açıklama yapılmadı.

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