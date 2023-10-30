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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 gencin daha canına kıydı

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, Batı Şeria'nın Cenin kentinde Emir Abdullah Şorbaci adlı Filistinli bir gencin İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğünü bildirdi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 03:48 - Güncelleme:
İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 gencin daha canına kıydı
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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, Emir Abdullah Şorbaci adlı Filistinli bir gencin vurularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanan iki kişiden birinin de durumu ciddiyetini koruyor.

Cenin kentindeki kaynaklara göre, İsrail ordusu, iki iş makinesi ve yaklaşık 100 askeri araçla kente baskın düzenledi.

İbni Sina Hastanesi'nin çevresini abluka altına alan İsrail ordusu, insansız hava araçlarının keşif uçuşları eşliğindeki baskın ve abluka sırasında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.

İbni Sina Hastanesi'nin çevresindeki binaların çatılarına yerleştirilen İsrailli keskin nişancılar, Filistinlilere ateş açtı.

İsrail ordusunun beraberindeki iş makinelerinin kentin çeşitli bölgelerindeki yollara ve altyapıya hasar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı.

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