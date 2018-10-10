İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.
- AA
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimcinin Nablus kentine bağlı Oreef beldesine girmesinin ardından Filistinli gençlerle grup arasında arbede yaşandı. Gerginliğin artmasının ardından bölgeye gelen İsrail askerleri, Filistinli gençlere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İsrail askerlerinin plastik mermilerinin hedefi olan 3 Filistinli genç yaralanırken, çok sayıda kişi de gazdan etkilendi. İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 250'e yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunduğu ve bu yerlerde 500 bine yakın Yahudi yerleşimci yaşadığı belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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