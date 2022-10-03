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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda 3 Filistinliyi yaraladı, onlarca kişi de atılan gazdan etkilendi.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 19:45 - Güncelleme:
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Bire ve Ramallah kentlerinin girişinde olaylar çıktı.

İsrail güçleri, Bire'deki olaylarda gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken Filistinli gençler taş atarak araç lastiği yaktı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, olaylarda 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı, onlarca kişi de göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Yaralılar, tedavi için hastaneye sevk edildi.

İsrail güçlerinin sabah Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı yakınında düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetmiş, bir Filistinli yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Bu baskınlar bölgede gerginliğe neden oluyor.

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