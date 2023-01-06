İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2023 Cuma / 14 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7719
  • EURO
    19,9983
  • ALTIN
    1126.1
  • BIST100
    5341.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir çocuğu gerçek mermiyle başından vurdu
Dünya

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir çocuğu gerçek mermiyle başından vurdu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda bir çocuğun başından yaralandığı belirtildi.

AA6 Ocak 2023 Cuma 20:41 - Güncelleme:
İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir çocuğu gerçek mermiyle başından vurdu
ABONE OL

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Eriha'nın güney girişindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında çıkan olaylarda bir çocuğun İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle başından ağır şekilde yaralandığı ve ameliyata alınmak üzere Ramallah'taki Filistin Medical Kompleks'e kaldırıldığı ifade edildi. Yaralanan çocuğun kimliği ve yaşı açıklanmadı.

İsrail güçlerinin, baskında yaralı çocuğun babasını gözaltına aldığı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.