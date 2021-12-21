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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 'aracını askerlerin üzerine sürdüğü' iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü.

AA21 Aralık 2021 Salı 22:44 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 22:44
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerem kentindeki bir Yahudi yerleşim birimi yakınında "araçla ezme girişimi" gerçekleştirildiği kaydedildi.

Olayda İsrail askerlerinden kimsenin yaralanmadığı aktarılan açıklamada, "Filistinli ise etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

Haaretz gazetesi ise "araçla ezme girişimi" şüphesiyle Filistinli bir gencin ateş açılarak öldürüldüğü ve aracının alev aldığı bilgisini paylaştı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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