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Dünya

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle başından yaraladı.

AA7 Kasım 2021 Pazar 21:57 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 21:57
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Filistin Kızılayına bağlı Acil Durum İdaresi Müdürü Muhammed El-Caberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil'e bağlı Beyt Ummer beldesi kırsalında plastik mermiyle ateş ettiği 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu yaraladığını belirtti.

Caberi, başından vurulan çocuğun El-Halil'deki Aliya Devlet Hastanesine kaldırıldığını, durumunun kritik olduğunu söyledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, çocuğun ailesiyle bölgedeki Karmi Tsor Yahudi yerleşim bölgesi çevresindeyken İsrail askerlerince vurulduğu kaydedildi.

İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria'da yaklaşık 250 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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