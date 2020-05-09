İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

AA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:23 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:23

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini dile getiren Iştivi, iki Filistinli göstericinin, İsrail askerlerinin plastik mermileriyle yaralandığını kaydetti.

Iştivi, çok sayıda göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.