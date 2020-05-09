İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0859
  • EURO
    7,6964
  • ALTIN
    388.026
  • BIST100
    97845.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı
Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösteriye müdahalede iki Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:23 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:23
ABONE OL

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğini dile getiren Iştivi, iki Filistinli göstericinin, İsrail askerlerinin plastik mermileriyle yaralandığını kaydetti.

Iştivi, çok sayıda göstericinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İşte Bayraktar TB2

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.