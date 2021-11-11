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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'daki ''Arafat'ı anma'' yürüyüşlerine müdahale etti: 14 yaralı

İsrail askerleri, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın vefatının 17. yılı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen anma yürüyüşlerine müdahale etti, 14 kişi plastik mermiyle yaralandı.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 21:23 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 21:23
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Filistinliler, Arafat'ı anmak için Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim, El-Bire ve Ramallah kentlerinde anma yürüyüşleri düzenledi.

El-Bire kentinin kuzey girişinde düzenlenen yürüyüşte İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 kişi plastik mermiyle, 6 kişi de düşme sonucu yaralanırken, 26 kişi göz yaşartıcı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin kamuoyunda 11 Kasım 2004'te vefat eden Arafat'ın İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne dair genel bir kanı bulunuyor. Filistin yönetimi de ölüm koşulları hakkında resmi bir soruşturma komitesinin kurulduğunu duyurmasına rağmen henüz herhangi bir sonuç açıklamış değil.

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