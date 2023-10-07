İsrail askerleri biri çocuk 4 Filistinliyi şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Batı Şeria'nın Ramallah, Eriha ve Kalkilya kentlerinde 4 Filistinlinin, İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 13 yaşında Ahmed Abdunnasır er-Rabi isimli bir çocuğun da olduğu kaydedildi.



Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise ekiplerinin "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yaralanan 33 kişiye müdahale ettiği aktarıldı.

İsrail ordusunun olaylarda Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı ifade edildi.