İsrail askerleri biri gazeteci 6 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Ramallah kenti yakınındaki Bitunya kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermi sonucu Filistinli bir gazetecinin elinden yaralandığı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği bilgisi verildi.

Öte yandan İsrail güçlerinin Ramallah'ın batısındaki Ofer Cezaevi yakınlarında bekleyen Filistinlilere, gerçek, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan diğer açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 15 ve 18 yaşlarında 2 çocuk ile 33 yaşındaki bir gencin gerçek mermi, 11 ve 13 yaşlarında iki çocuğun da göz yaşartıcı bomba kapsülünün isabet etmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.