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Dünya

İsrail askerleri Eriha'da 2 Filistinliyi şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinde, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

AA15 Ağustos 2023 Salı 07:07 - Güncelleme:
İsrail askerleri Eriha'da 2 Filistinliyi şehit etti
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Filistin SND haber ajansına göre, İsrail işgal ordusu, Eriha'nın Akbet Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskına engel olmak isteyen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan çatışmada, Muhammed Ribhi Nucum ve Kusay Ömer el-Velci adlı iki kişi askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Aksa televizyon kanalı da Eriha Hastanesi'ne kaldırılan iki kişiye yapılan kalp masajı ve tüm müdahaleleri canlı yayınladı. Yapılan tıbbi müdahalelere rağmen yaralıların kurtarılamadığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Akbet Cebr Kampı'na baskını sırasında Muhammed Nasır Ebu el-Asel adlı bir Filistinliyi evinde tutukladığı ifade edildi.

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