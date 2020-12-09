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Dünya

İsrail askerleri Filistin'de yine sivilleri hedef aldı: 6 yaralı

İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da sivillere baskın düzenledi. Yaşanan olayda 6 Filistinli yaralandı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 14:44 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 14:44
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Ceba beldesine baskın düzenledi.

Belde sakinleri baskına tepki gösterince İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandı. Filistinli gençler, müdahaleye taş atarak karşılık verdi.

İsrail askerlerinin müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırıda ayrıca onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gaz bombası nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığı bildirildi.

Filistin köylerine ve kasabalarına düzenlenen baskınlar nedeniyle İsrail güçleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.

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