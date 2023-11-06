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Dünya

İsrail askerleri ''Filistinli cesur kız''ı gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, 'Filistinli cesur kız' Ahid et-Temimi'yi (23) gözaltına aldı.

AA6 Kasım 2023 Pazartesi 08:11 - Güncelleme:
İsrail askerleri ''Filistinli cesur kız''ı gözaltına aldı
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Ahid Temimi'nin annesi Neriman Temimi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'ın Nebi Salih beldesindeki evlerine baskın yapan İsrail güçlerinin kızını götürdüklerini söyledi.

Neriman Temimi, İsrail askerlerinin baskın sırasında evlerine zarar verdiklerini ve kullandıkları cep telefonlarına da el koyduklarını dile getirdi.

Ahid Temimi'nin babası da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Ahid Temimi 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Hayatında üç kez İsrail kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi, AA'nın fotoğraflarıyla dünya gündemine oturmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tutukluluğunun ardından serbest bırakılan Ahid Et-Temimi ile telefonda görüşmüş ve kendisini cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etmişti.

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