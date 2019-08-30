Katil İsrail askerleri 54 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 30'u gerçek mermiyle olmak üzere 54 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail'in müdahalelerinde, Gazze Şeridi'nde görev yapan ve gösterileri takip eden Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah da kauçuk kaplı mermiyle başından vurulmuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. İsrail askerlerinin bir yılı aşkın süredir devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.