İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3373
  • 6,0878
  • 220.488
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail askerleri Gazze sınırında 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

xGazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin detay paylaşılmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. 

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

1 milyar doları geçti: Rekor rakam

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

AKOM saat verdi: Beklenen kar geliyor

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Başkan Erdoğan üçlü zirvenin tarihini açıkladı

Çin'den aya ilk ayak izi

Çin'den aya ilk ayak izi

İngiliz ordusundan alaycı afiş

İngiliz ordusundan alaycı afiş

CHP'de peş peşe gelişmeler: Genel Merkez görevden aldı

CHP'de peş peşe gelişmeler: Genel Merkez görevden aldı

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

Türk komandolar teröristlerin kâbusu oldu

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar

BAE destekli güçler Yemen'e saldırdılar
 

POPÜLER HABERLER

Meteorolojiden kritik uyarı... O illerde yaşayanlar dikkat

Meteorolojiden kritik uyarı... O illerde yaşayanlar dikkat

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

Kulüpsüz kalan Türk futbolcular

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

iOS 13 göründü! Hangi iPhone modeli desteği kaybedecek?

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

Çin, 'Tüm Bombaların Anasını' özgün imkanlarla geliştirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA