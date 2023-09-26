İsrail askerleri Gazze sınırında gösteri yapan 11 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için hem gerçek mermiyle saldırıda bulunduğu hem de gaz bombası kullandığı belirtildi.



Kurşunlara hedef olan 11 Filistinlinin yaralandığına dikkat çekilen açıklamada, çok sayıda göstericinin de gazdan etkilendiği ve sağlık ekiplerince tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını ve işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirilen ihlalleri protesto etmek için 10 gündür gösteriler düzenliyor. Önceki günlerde de bir grup genç, İsrail tarafına yanan balon atmıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığından 24 Eylül'de yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin, Gazze'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu yaralananların sayısının 6'ya yükseldiği duyurulmuştu.