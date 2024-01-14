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Dünya

İsrail askerleri, Gazze'de gıda yardımı için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı

İsrail güçlerinin, 100 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde gıda yardımı almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

AA14 Ocak 2024 Pazar 23:50 - Güncelleme:
İsrail askerleri, Gazze'de gıda yardımı için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ateş açtı
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Binlerce Filistinli, uluslararası yardım kuruluşları tarafından ulaştırılan gıda yardımlarından alabilmek için Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'ndeki Er-Raşid Caddesi'nde toplandı.

Kentin güneybatısında konuşlanan İsrail güçleri, yardım almak için toplanan binlerce Filistinlinin üzerine ağır silahlarla ateş açtı.

İsrail güçlerinin açtığı ateşte çok sayıda Filistinli vurularak yaralanırken, olayın ardından yaşanan izdihamda ezilen birçok kişinin vücudunda da kırıklar oluştu.

Yaklaşık 800 bin Filistinlinin açlık ve susuzluk tehdidiyle karşı karşıya olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyine bir aydır ilk kez bugün gıda yardımı ulaştı.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 350 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

  • gazze saldırıları
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