İsrail askerleri, sınıra yaklaştığı gerekçesiyle bir Suriyeliyi öldürdü

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "orduya bağlı keşif birliklerinin bu sabah Golan Tepeleri'nin güneyinde güvenlik tellerine yaklaşan silahlı 2 kişiyi tespit ettiği" belirtildi.

İsrail güçlerinin söz konusu 2 kişiyi gözaltına almak istediği ancak çıkan olayda bir kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralı Suriyeliye ilk müdahalesinin olay yerinde yapıldığı aktarıldı.

Olayda, İsrail güçlerinden ise yaralanan olmadığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, Golan Tepeleri'nin güneyindeki sınır bölgesinde İsrail güçlerinin ateş açtığı silahlı 2 Suriyeliden birinin öldüğü, diğerinin ise ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Haberde, söz konusu 2 Suriyelinin İsrail topraklarına girmediği ve tel örgüleri geçmediği ifade edildi.

Suriye rejimi makamlarından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.