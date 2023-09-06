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Dünya

İsrail askerlerinden Filistinli kadınlara alçak saldırı: BM soruşturma istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, İsrailli kadın askerlerin işgal altındaki Batı Şeria'da 5 Filistinli kadının soyunmaya zorlamasının soruşturulmasını talep etti.

AA6 Eylül 2023 Çarşamba 23:26 - Güncelleme:
İsrail askerlerinden Filistinli kadınlara alçak saldırı: BM soruşturma istedi
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Haq, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsrail güçlerinin El Halil kentinde bir eve düzenlediği baskında İsrailli 2 kadın askerin 5 Filistinli kadını tamamen soyunmaya zorladığına ilişkin haberlerin sorulması üzerine Haq, "BM toplu cezalandırmaların her türüne karşı." ifadesini kullandı.

Haq, "Bu olayın incelenmesi ve detaylı bir şekilde soruşturulması gerekiyor." diye konuştu.

EL HALİL'DE FİLİSTİNLİ KADINLARA YÖNELİK SALDIRI

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail güçlerinin El Halil kentinde bir eve düzenlediği baskında İsrailli 2 kadın asker, eğitimli köpekler eşliğinde 5 Filistinli kadını tamamen soyunmaya zorladı.

Kadın askerler, Filistinli kadınları kendilerinden istenileni yapmaması durumunda köpekleri saldırtmakla tehdit etti.

İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hamas, İslami Cihad Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Filistinli Kadınlar Birliği, kadınlara yönelik saldırıyı kınarken, Gazze'de de gösteri düzenlendi.

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