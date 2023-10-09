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Dünya

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 6 Filistinli daha hayatını kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda, 6 Filistinli hayatını kaybetti.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 03:32 - Güncelleme:
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 6 Filistinli daha hayatını kaybetti
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Filistin Sağlık Bakanlığından ardı ardına yapılan açıklamalarda, işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Eriha kentinde 1, Kudüs'ün kuzeyinde 3, el-Halil ve Nablus kentlerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bakanlık, "Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'dan 3 şehidin cenazelerinin Ramallah'taki Tıp Merkezi'ne nakledildiğini" belirtti.

Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, Kalandiya'da bir askeri kontrol noktasında çıkan çatışmada, İsrail güçlerinin gençlerin üzerine gerçek mermilerle ateş açtığını duyurdu.

Filistin Kızılayı da Kalandiya'daki kontrol noktasında ağır yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye sevk edildiğini açıklamıştı.

-Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 150 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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