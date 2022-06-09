İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da 4 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Kızılay ekiplerinin, kentin kuzeyindeki Halhul beldesinde çıkan arbedede İsrail askerleri tarafından ayaklarından gerçek mermiyle vurulan iki kişiyi El-Ehli Hastanesi'ne naklettiği kaydedildi.

Batı Şeria'nın merkezindeki Ramallah'ın Nebi Salih beldesinde ise İsrailli yerleşimcilerin kentin tepelik bölgesindeki Filistin bayrağını indirmeye çalışması üzerine çıkan kargaşada Filistinli iki kardeş İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, iki kardeş kentteki El-İstişari Hastanesi'ne kaldırıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı bugün, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil'in kuzeyindeki Halhul semtinde ateş açtığı kişinin 27 yaşındaki Mahmud Fayiz Ebu Ayhur olduğu belirtilmişti.