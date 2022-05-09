İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Batı Şeria'da bir Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayının Kalkilya Ofis Müdürü Munzir Nezzal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesi girişinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında arbede çıktığını söyledi.

Nezzal, İsrail askerlerinin ateş açması üzerine bir Filistinlinin gerçek mermiyle bacağından yaralandığını ve tedavi altına alındığını, onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini kaydetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da ise Filistin devlet televizyonunun 3 çalışanının, Azzun beldesi girişinde Yahudi yerleşimcilerin taş ve sopalı saldırısına uğradığı ve arbedeyi haberleştirmesine izin verilmediği bilgisi yer aldı.

İsrail askerlerinin de beldenin ana girişini kapattığı ifade edildi.

