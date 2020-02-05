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Dünya

İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği gencin cenaze töreni

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde ABD'nin sözde barış planı protestolarına müdahalesi sırasında şehit ettiği 17 yaşındaki Muhammed Tama için cenaze töreni düzenlendi.

AA05.02.2020  23:59 - Güncelleme: 05.02.2020  23:59

Tama'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından kent mezarlığında toprağa verildi.

İsrail askerlerinin, ABD'nin sözde barış planını protesto eden Filistinlilere müdahalesinde Muhammed Tama şehit olmuştu.

Filistinliler, sözde barış planını protesto etmek amacıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde sokağa çıkıyor. İsrail askerleri ise göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermiler kullanıyor.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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