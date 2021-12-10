İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki gösterilerde yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti

AA 10 Aralık 2021 Cuma 18:44 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 18:44

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, Nablus kırsalındaki olaylarda ağır yaralandıktan sonra kentteki Rafediya Devlet Hastanesine nakledilen Filistinli gencin kurtarılamadığı belirtildi.



Açıklamada, kafasından gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanan Filistinlinin "şehit" olduğu kaydedildi.



Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Nablus'un Beyta beldesi kırsalında düzenlenen Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteride İsrail askerince vurularak hayatını kaybeden Filistinlinin 31 yaşındaki Cemil Ebu Ayaş olduğu ifade edildi.



Haberde, Beyta beldesindeki olaylarda 4 Filistinlinin de plastik mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.



Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.