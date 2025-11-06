İSTANBUL 20°C / 15°C
  İsrail askerlerinin evine baskın düzenlediği Filistinli yaşlı kadının öldüğü açıklandı
Dünya

İsrail askerlerinin evine baskın düzenlediği Filistinli yaşlı kadının öldüğü açıklandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Mezra'a el-Garbiyye kasabasında bir eve düzenlediği baskında evde bulunan Filistinli yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

6 Kasım 2025 Perşembe 17:47
İsrail askerlerinin evine baskın düzenlediği Filistinli yaşlı kadının öldüğü açıklandı
Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin el-Mezra'a el-Garbiyye kasabasında yaşlı bir kadın ile oğlunun evine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin evine baskın düzenlediği sırada "Heniyye Hanun" isimli Filistinli yaşlı kadının evde yalnız olduğu, askerler gittikten sonra eve gelen ailesinin yaşlı kadını odasında ölü bulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Hanun'un ölümünden İsrail askerleri sorumlu tutuldu ve uluslararası kurumlara "insani ve hukuki sorumluluklarını yerine getirme" çağrısı yapıldı.

Öte yandan Hanun'un oğlunun evine de baskın düzenleyen İsrail askerlerinin yaşlı kadının torununu gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun gece baskınlarında "sistematik terör eylemleri" yürüttüğü, bu süreçte binlerce Filistinlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri saldırılarda son 2 yılda en az 1066 Filistinli öldü, 10 binden fazlası yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırıları da 68 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açtı.

