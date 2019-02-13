İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli çocuk toprağa verildi

Gazze'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan ve dün hayatını kaybeden 17 yaşındaki Hasan Nebil Nevfel için Bureyc Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Filistinli şehit çocuğun naaşı, çok sayıda kişinin katıldığı törenin ardından mülteci kampındaki kabristanda toprağa verildi.

İsrail askerlerinin cuma günkü gösterilere müdahalesi sonucu, Nevfel'in yanı sıra 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi şehit olmuş, 17 kişi yaralanmıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.