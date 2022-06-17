İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlilerin cenazesi toprağa verildi

Filistinli gençler Bera Lehluh (24), Leys Ebu Surur (24) ve Yusuf Salah'ın (23) naaşları Halil Süleyman Devlet Hastanesinden alınarak Büyük Cenin Mescidi'ne getirildi.
Burada yüzlerce Filistinlinin kıldığı cenaze namazının ardından 3 gencin naaşı Cenin'de toprağa verildi.
Cenazeye katılanlar Filistin bayrağı ve siyasi grupların flamalarını taşırken İsrail saldırılarını kınayan sloganlar attı.
Filistin Sağlık Bakanlığı günün erken saatlerinde, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.