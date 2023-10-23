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  • İsrail askerlerİsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybettiin ateş açması sonu 2 Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

İsrail askerlerİsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybettiin ateş açması sonu 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 09:01 - Güncelleme:
İsrail askerlerİsrail askerlerinin ateş açması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybettiin ateş açması sonu 2 Filistinli hayatını kaybetti
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 4 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyindeki El-Celezun Mülteci Kampı'na saldırı düzenledi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 Filistinli hayatını kaybederken, 4 Filistinli ise ağır şekilde yaralandı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'ya gece boyunca baskınlar düzenlerken, Tulkerim'deki baskınlara Filistinliler silah atışları ile karşılık vermişti.

Eriha, El-Halil, Beyt Rima gibi bazı kentlere gece boyunca düzenlenen baskınlarda ise İsrail güçleri 31 Filistinliyi gözaltına almıştı.

  • İsrail askerleri
  • Ramallah saldırısı
  • Filistin ölümleri

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