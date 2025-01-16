İsrail ateşkes kararına rağmen durmuyor! Gazze'ye hava saldırıları: Çok sayıda Filistinli şehit oldu

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 468 gündür aralıksız devam ediyor.

ATEŞKESİN DUYURULMASININ ARDINDAN İSRAİL GAZZE'DEKİ SALDIRILARINI SÜRDÜRÜYOR

İsrail ordusunun savaş uçakları, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulmasının ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze kentine hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarının AA'ya aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentindeki bazı bölgeleri hedef aldı.

19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrası yaşanan hava saldırılarında hedef alınan bölgelerde büyük patlamalar meydana geldi.

Hedef alınan bölgelerden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İSRAİL'İN ATEŞKES ANLAŞMASI SONRASI GAZZE'YE SALDIRILARINDA 23 KİŞİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulması sonrasında, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarında en az 23 Filistinli şehit oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde, Mühendisler Sendikası yakınındaki evlere düzenlediği saldırıda, 18 Filistinli şehit oldu.

Kentin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde bulunan Nebih ailesinin evine yapılan saldırıda 3 Filistinli şehit oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de El-Liham ailesinin evine düzenlenen saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, uygulamaya önümüzdeki pazar günü başlanacağını duyurmuştu.

Söz konusu anlaşma, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve 467 gündür devam ettiği, ardında 156 binden fazla ölü ve yaralı bıraktığı saldırılarının ardından geldi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04:57 Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Filistin halkı ve direniş gruplarının, İsrail'in saldırılarını durdurması, Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve esir değişimi yapılması için onurlu bir anlaşma dayatmayı başardığını duyurdu.

04:54 Arap ülkeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşıladı.

04:16 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını desteklemenin "zor bir karar" olduğunu ancak kabinenin anlaşmayı onaylamak zorunda olduğunu belirtti.

04:11 İsrail ve Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Arap ülkelerinde sevinçle karşılandı.

03:08 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının sadece hayat kurtarmadığını, aynı zamanda Gazze'deki insanlara, esirlere, onların yakınlarına ve tüm bölge halkına 15 ay sonra somut bir umut verdiğini bildirdi.

03:00 Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezinden (ICJP) yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki soykırımının failleri ve mimarlarının adalet önüne çıkarılması gerektiği belirtilerek, adalet sağlanana ve Filistinlilerin uzun süredir elinden alınan hakları iade edilene kadar gerçek barış ve adaletin mümkün olmayacağı bildirildi.

02:48 Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Katar Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Meryem Al Misnad ile bir araya gelerek Gazze'deki ateşkes müzakerelerini değerlendirdi.

02:41 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

02:32 İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması sebebiyle hükümeti devirmekle tehdit etti.

02:20 Gazze'de ateşkesin sağlanması nedeniyle İstanbul'da araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, İsrail Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

01:47 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir basın mensubunun daha yaşamını yitirmesiyle ölen gazeteci sayısı 205'e çıktı.

01:44 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes sağlanması için varılan mutabakatın "adalet ve insanlık adına kıymetli bir adım" olduğunu vurguladı.

01:37 Almanya'nın başkenti Berlin'de, Gazze'de ateşkesin sağlanması Filistin destekçileri tarafından sevinçle karşılandı.

01:29 Gazze'de İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması, Suriye'nin birçok ilinde coşkuyla karşılandı.

01:26 Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilan edilmesinin bölgedeki saldırıların sona ermesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

00:54 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşma sağlandığının duyurulmasının ardından Hükümet'e seslenerek, Güvenlik Kabinesi'nde anlaşmanın onaylanması çağrısında bulundu.

00:53 Yunanistan, Avusturya ve İsviçre, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

00:39 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını memnuniyetle karşılayarak, Gazze halkına insani yardım gönderiminin hızlandırılması çağrısında bulundu.

00:36 İsrail ordusunun savaş uçakları, pazar günü yürürlüğe girecek ateşkesin duyurulmasının ardından, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze kentine hava saldırıları düzenledi.

00:33 Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Gazze'de ateşkesin sağlanması nedeniyle kutlama yapıldı.

00:29 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, bunun iki devletli çözüm yolunda vazgeçilmez adım olduğunu vurguladı.

00:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze'de ateşkes için varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor, ateşkesin uygulanmasını ve kalıcı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

00:10 Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes konusunda varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

00:08 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtti.

00:03 İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığının duyurulmasının ardından İsrail'de muhalefet liderleri anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını açıkladı.