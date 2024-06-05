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Dünya

İsrail, ateşkes müzakerelerinin sadece ateş altında yürütüleceğini bildirdi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinin 'sadece ateş altında yürütüleceğini' söyledi.

AA5 Haziran 2024 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
İsrail, ateşkes müzakerelerinin sadece ateş altında yürütüleceğini bildirdi
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The Times of Israel'in haberine göre, Gallant, bir savaş uçağıyla Gazze Şeridi ve İsrail'in kuzey sınırı üzerinde yaptığı uçuşun ardından açıklamalarda bulundu.

Müzakere görüşmelerine rağmen "Hamas'a yönelik saldırıların" süreceği mesajı veren Gallant, "(Saldırılara) Devam edip düşmanı yıpratacağımız bir süreçten geçiyoruz. Hamas terör örgütüyle yapılacak her türlü müzakere ancak ateş altında yürütülecektir." ifadelerini kullandı.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtmişti.

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