Dünya

İsrail ateşkesi onayladı: Gazze için yeni dönem başladı

Saatler süren toplantının ardından İsrail hükümeti, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını resmen kabul etti. Kararın ardından gözler ateşkesin yürürlüğe gireceği sürece çevrildi.

HABER MERKEZİ10 Ekim 2025 Cuma 00:50
İsrail ateşkesi onayladı: Gazze için yeni dönem başladı
Akşam saatlerinde toplanan İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi maddelerini içeren anlaşmayı oy çokluğuyla onayladı.

İsrail devlet televizyonu KAN, basına sızan ateşkes metnini paylaştı.

Onaylanan anlaşmaya göre; Askeri operasyonlar tamamen durdurulacak, İsrail güçleri kademeli olarak Gazze'den çekilecek, rehineler serbest bırakılacak, Filistinli tutuklularla takas yapılacak, Gazze'ye insani yardım geçişi kesintisiz sağlanacak.

SAVAŞIN DERHAL SONA ERMESİ

İlk maddeye göre, Başkan Trump'ın duyurusunun ardından Gazze Şeridi'ndeki savaş resmen sona ermiş sayılacak. Taraflar, bu hedef doğrultusunda gerekli adımların atılması konusunda uzlaştı. İsrail hükümetinin onayının hemen ardından tüm askerİ operasyonlar, hava saldırıları, topçu atışları ve hedef alma operasyonları dahil, 72 saat boyunca tamamen durdurulacak.

İSRAİL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), ekteki haritada belirtilen sınırlara çekilecek. Bu çekilme, hükümet onayından sonraki 24 saat içinde tamamlanacak. Hamas anlaşmaya tam olarak uyduğu sürece, İsrail birlikleri çekildikleri bölgelere geri dönmeyecek.

İNSANİ YARDIMIN BAŞLATILMASI

Çekilmenin ardından, insani yardım sevkiyatı derhal başlayacak. 19 Ocak 2025 tarihli insani yardım anlaşmasıyla uyumlu olarak gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin tam kapsamlı girişine izin verilecek. Yardım akışı, belirlenen uluslararası plan çerçevesinde yürütülecek.

REHİNE VE MAHKUM DEĞİŞİMİ

Anlaşmanın beşinci maddesi, esir ve mahkum takasının ayrıntılarını belirliyor.

Hamas, 72 saat içinde elindeki tüm İsrailli rehineleri hayatta olanlar ve hayatını kaybedenler dahil serbest bırakacak.

Aynı süreçte, İsrail de belirli sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacak.

Taraflar arasında bilgi paylaşımı, arabulucular ve Kızılhaç üzerinden yürütülecek.

Değişim süreci kamuoyuna açık tören yapılmadan, gizlilikle gerçekleştirilecek.

ULUSLARARASI GÖZETİM

Anlaşmanın uygulanmasını denetlemek üzere ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve taraflarca belirlenecek diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir "görev gücü" kurulacak. Bu yapı, uygulama sürecini izleyerek taraflar arasında koordinasyon sağlayacak.

