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Dünya

İsrail ateşle oynuyor! Güney Kıbrıs için dikkat çeken Merkava tankları planı

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Merkava tanklarının satışıyla ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

AA27 Haziran 2023 Salı 16:28 - Güncelleme:
İsrail ateşle oynuyor! Güney Kıbrıs için dikkat çeken Merkava tankları planı
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Haaretz gazetesi, İsrail ve GKRY kaynaklarına dayandırdığı özel haberinde, İsrail'in artık kullanılmayan eski Merkava tanklarını GKRY'ye satmayı planladığını aktardı.

Gazetenin haberine göre, GKRY'li bir yetkili, İsrail tanklarının alımı için iki taraf arasında müzakerelerin sürdüğünü doğruladı.

Haberde, İsrail Savunma Bakanlığının, isim belirtilmeden konuya ilişkin yaptığı şu açıklamasına yer verildi:

"Avrupa'daki savaş nedeniyle, birkaç ülke, İsrail ordusunda yıllar önce hizmet dışı bırakılan eski Merkava tankları da dahil olmak üzere İsrail'in stoklarından alım yapmakla ilgileniyor. Müzakereler henüz bir anlaşmaya dönüşmedi ve ne Bakanlık ne de ilgili ülkeler tarafından henüz onaylanmadı."

Savunma Bakanlığı İhracat Koordinasyon Dairesi Başkanı Yair Kulas, geçen hafta ekonomi gazetesi Calcalist'e verdiği bir röportajda, İsrail'in artık kullanılmayan eski Merkava tanklarının satışıyla ilgili, biri Avrupa'da olmak üzere iki ülkeyle müzakerelerde bulunduğunu söylemişti.

Kulas'ın röportajından sonra, çeşitli basın organları ve sosyal medyada, bunun GKRY olduğu iddia edilmişti.

ABD yönetimi, GKRY'ye yönelik silah ambargosunu, 2023 mali yılı için kaldırdıklarını açıklamış, böylelikle bu tür bir anlaşmanın yolu açılmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant geçen ay GKRY'yi ziyaret etmişti. İki hafta sonra da GKRY lideri Nikos Hristodulidis İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti.

  • İsrail
  • Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  • Merkava tankları

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