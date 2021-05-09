İsrail, balıkçılara yeniden avlanma yasağı getirdi

AA 09 Mayıs 2021 Pazar 22:28 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 22:28

İsrail hükümetinin Batı Şeria ve Gazze topraklarındaki faaliyetlerinin koordinatörü Gassan Alyan, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze sınırında yaşanan gelişmelere dair yapılan değerlendirmeler sonucunda bir sonraki emre kadar balıkçılara avlanma yasağı getirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Gazze'den roket ve yanan balon gönderilmesi nedeniyle bu kararın alındığını kaydeden Alyan, atılan roket ve balonlardan Hamas'ın sorumlu olduğunu ve bu şiddetin sonuçlarına da katlanacağını dile getirdi.

Gazze'deki Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan ihlallere tepki amacıyla sınır şeridi yakınlarındaki yerleşim birimlerine içinde yanıcı madde bulunan balonlar göndermeye başlamıştı. Gazze'den zaman zaman İsrail tarafına roket atılıyor, İsrail ise Gazze'ye havadan ya da karadan düzenlediği saldırılarla bunlara karşılık veriyor.

İsrail yönetimi 29 Nisan'da abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için getirdiği yasağı kaldırarak avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkarmıştı.

