İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2021 Pazartesi / 10 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    10,0358
  • EURO
    11,4865
  • ALTIN
    601.528
  • BIST100
    1702.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail Başbakanı Bennett, ABD'nin İran Özel Temsilcisi'yle görüşmeme kararı aldı
Dünya

İsrail Başbakanı Bennett, ABD'nin İran Özel Temsilcisi'yle görüşmeme kararı aldı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in, Washington'un Tahran ile nükleer anlaşma müzakerelerine tepki olarak, ülkesini ziyaret eden ABD'nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley ile görüşmeyeceği bildirildi.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 17:01
ABONE OL

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre Malley, ABD ile İran arasında bu ayın sonunda başlaması planlanan müzakereler öncesi İsrailli yetkililerle görüşmek üzere ülkeye geldi.

Başbakan Bennett'in "İsrail, İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya dönmeyi onaylıyor" şeklinde yorumlanmaması için ABD'li diplomatla görüşmeme kararı aldığı aktarılan haberde, Malley'in İsrail ziyaretinde Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geleceği ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail'in, İran'ın uranyumu zenginleştirme faaliyetini durdurma karşılığında ekonomik yaptırımların kaldırılması konusunda ABD'yi ikna etmesinden endişe ettiğine dikkat çekildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Malley'in, 11-20 Kasım tarihlerinde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Bahreyn'i kapsayan bir bölge turu yapacağını duyurmuştu.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan ancak sonuçsuz kalarak haziranda ara verilen nükleer görüşmelerin 29 Kasım'da yeniden başlaması bekleniyor.

İsrail ise Washington'un söz konusu müzakerelere dönüşüne karşı çıkıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.