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Dünya

İsrail Başbakanı Bennett, Ürdün Kralı Abdullah ile görüştüğünü doğruladı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştüğüne yönelik haberleri doğruladı.

AA27 Eylül 2021 Pazartesi 11:50 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 11:51
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Bennett, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna hitap etmek için gittiği New York'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile bir araya geldi.

Ülkesinin BAE ve Bahreyn ile her alanda ilişkilerini sıkılaştırmayı ve güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bennett, bölgedeki diğer ülkelerin de İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini umduğunu dile getirdi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştüğünü ifade eden Bennett, her iki liderin de İsrail'in BAE ve Bahreyn ile olan ilişkilerinden memnun olduğunu kaydetti.

İlişkilerde "süreklilik" sözü veren Bennett, BAE ve Bahreyn ile olan ilişkileri "mümkün olduğunca" genişletmek istediklerini sözlerine ekledi.

İsrail basını, temmuz ayında Başbakan Bennett'ın Ürdün'ün başkenti Amman'a giderek Kral 2. Abdullah ile gizlice görüştüğünü yazmıştı.

Habere ilişkin daha önce ne Bennett, ne de Başbakanlık Basın Ofisi açıklama yapmıştı.

Bennett, 13 Eylül'de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Sisi ile görüşmüştü.

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