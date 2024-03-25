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Dünya

Netanyahu'dan ABD'ye rest: Washington ziyaretini iptal ederiz!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ateşkes tasarısını veto etmemesi halinde İsrail heyetinin Washington ziyaretini iptal edeceklerini söyledi.

AA25 Mart 2024 Pazartesi 17:50 - Güncelleme:
Netanyahu'dan ABD'ye rest: Washington ziyaretini iptal ederiz!
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Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ateşkes görüşmeleri konusunda ABD'yi tehdit eden cinsten bir açıklama yaptı.

Netanyahu, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes çağrısı yapan kararını veto etmemesi halinde, İsrail Stratejik İşler Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Ron Dermer ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi başkanlığındaki İsrail heyetinin Washington'a ziyaretini iptal edeceğini söyledi.

Netanyahu'nun açıklamaları, ABD ile İsrail arasında Gazze'nin güneyindeki Refah'a beklenen operasyon konusunda gerilimin yükseldiği bir dönemde geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, Netanyahu'dan Refah'a operasyon alternatifleri gözden geçirmek üzere bir heyet göndermesini talep etmişti.

ABD çekimser kaldı! BM'de Gazze'de ateşkes tasarısı kabul edildi
  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  • israil
  • gazze
  • bmgk

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