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İsrail Başbakanı Netanyahu bir bakanlığa daha kendisini atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay istifa eden Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanı Haim Katz'ın yerine kendisini atayarak dördüncü bakanlığın da kontrolünü eline aldı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen ay Haim Katz'ın istifasıyla boşalan Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kendisini atadı.
 
Hükümetten, İsrail Meclisine gönderilen resmi yazıda, 16 Ağustos'ta hakkındaki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma iddialarının ardından Katz'ın istifasıyla boşalan Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Netanyahu'nun kendisini atadığı belirtildi.
 
Başbakan Netanyahu, Refah ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına kendisini atayarak kabinede dördüncü koltuğun da kontrolünü eline aldı.
 
Bu atama öncesinde Netanyahu, Başbakanlık görevinin yanı sıra Savunma, Sağlık ve Diaspora olmak üzere üç bakanlık koltuğunu elinde bulunduruyordu.
 
Netanyahu hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik politikasına tepki olarak Avigdor Liberman geçen yıl kasım ayında Savunma Bakanlığından istifa etmiş, İsrail Başbakanı bu göreve de kendisini atamıştı.
 
İsrail'de bir Bakan veya Başbakan'ın birden çok bakanlık koltuğunu elinde tutmasının önünde yasal engel bulunmuyor.
 

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