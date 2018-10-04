Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu: İran Savaş makinesi inşa ediyor

Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in iki günlük İsrail ziyaretinde İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, İran ile BM Güvenlik Konseyi’nin imzaladığı daha sona ABD’nin geri çekildiği nükleer enerji geliştirme anlaşmasına karşı olduğunu, bu anlaşmanın sayesinde İran’ın savaş makinesi inşa ettiğini söyledi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, "Ben bu anlaşmayla İran’ın nükleer silah cephanesi hazırlama yoluna girdiğini düşünerek bu anlaşmaya karşı çıkıyorum. İran halkına vermediği milyarı terör girişimcilerine veriyor” dedi.
 
Netanyahu, İran’ın yakınlarda Avrupa’ya yapılacak bir terör saldırısını önlediğine işaret ederek, Merkel ve Avrupa ülkelerine İran İslam Cumhuriyeti’ni çökertme çağrısı yaptı. Netenyahu, İran’ın Avrupa’da terörist saldırılar planladığını ve saldırganlığının Avrupa’ya yayıldığını, İran halkının İran’a karşı birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, İsrail’in kendini savunmak için gerekeni yapamaya ve İran’ın Suriye ve Lübnan’ın ileri üsler yapma çabasını durdurmaya devam edeceğini söyledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Ordu´nun Altınordu İlçesinde bir lisenin spor salonun istinat duvarı çöktü

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Ülke ülke yemek alışkanlıkları belli oldu! Bakın Türkler en çok ne yiyor

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA