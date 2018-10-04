İsrail Başbakanı Netanyahu: İran Savaş makinesi inşa ediyor

İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, "Ben bu anlaşmayla İran’ın nükleer silah cephanesi hazırlama yoluna girdiğini düşünerek bu anlaşmaya karşı çıkıyorum. İran halkına vermediği milyarı terör girişimcilerine veriyor” dedi.

Netanyahu, İran’ın yakınlarda Avrupa’ya yapılacak bir terör saldırısını önlediğine işaret ederek, Merkel ve Avrupa ülkelerine İran İslam Cumhuriyeti’ni çökertme çağrısı yaptı. Netenyahu, İran’ın Avrupa’da terörist saldırılar planladığını ve saldırganlığının Avrupa’ya yayıldığını, İran halkının İran’a karşı birleşmesi gerektiğini söyledi. İsrail Başbakanı Bünyamin Netenyahu, İsrail’in kendini savunmak için gerekeni yapamaya ve İran’ın Suriye ve Lübnan’ın ileri üsler yapma çabasını durdurmaya devam edeceğini söyledi.