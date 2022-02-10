İsrail Başbakanı'ndan ''zaman sınırı konulması'' çağrısı

AA 10 Şubat 2022 Perşembe 23:37 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:37

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Bennett, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmede Bennett, İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmaları devam ederken, müzakerelere süre sınırı olmaksızın devam edilmesinin yalnızca İran'ın çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Alman mevkidaşıyla görüşmesinde, İran'la nükleer anlaşmaya dönülmesi için Viyana müzakerelerine bir zaman sınırı konulması gerektiğini kaydeden Bennett, İran'la nükleer anlaşmanın imzalanmasının tüm bölgeyi tehlikeye atacak bir hata olduğunu ifade etti.

Baerbock, İsrail, Filistin ve Ürdün'ü kapsayan bölge turunun ilk durağında Başbakan Bennett'ten önce Batı Kudüs'te İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile görüşmüştü.

Lapid, görüşme sonrası basın toplantısında, "Nükleer bir İran, sadece bölge için değil tüm dünya için bir tehdit. E-3 ülkeleri (nükleer görüşmelere katılan Avrupa ülkeleri), İran'ın nükleer program dışındaki tehdidini göz ardı edemez." ifadelerini kullanmıştı.

Alman Dışişleri Bakanı, bölgesel ziyareti kapsamında, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile de bir araya gelecek.

NÜKLEER MÜZAKERELER VİYANA'DA DEVAM EDİYOR

İsrail'in karşı çıktığı ancak ABD ile İran'ın Temmuz 2015'te vardığı nükleer anlaşma, Ocak 2016'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) de onayıyla yürürlüğe girmiş, 2018 yılında eski Başkan Donald Trump döneminde ABD anlaşmadan çekilmişti.

Nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla Viyana'da yapılıyor.

Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington ise Avrupa Birliği (AB) aracılığıyla görüşmelere dolaylı katılım sağlıyor.