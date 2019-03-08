İsrail basını: Veliaht Prens Muhammed bin Selman suikastten son anda kurtuldu

İsrail merkezli yayın yapan Makorrishon haber sitesinde yer alan habere göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kendisine yönelik suikast girişimini son anda engelledi. Haberde yer alan bilgilere göre suikast girişiminin ardından Muhammed bin Selman, suikastten sorumlu tuttuğu Bender bin Selman'ı tutuklattı.

"VELİAHT MUHAMMED BİN SELMAN, KARDEŞİNİ TUTUKLATTI"

Aynı zamanda Muhammed bin Selman'ın kardeşi olan Bender bin Selman'ın suikast için seçtiği kraliyet muhafızlarına 10 milyon riyal teklif ettiği iddia edildi.

Ülkedeki gücünü giderek artıran Muhammed bin Selman'ın suikast girişiminden sonra askerlerden oluşan bir "Hızlı müdahale ekibi" kurduğu da belirtildi.

KRAL SELMAN VE OĞUL SELMAN'IN ARASI AÇILDI

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi, Yemen'deki iç savaşın devam etmesi ve Kral Selman ülkede yokken Muhammed bin Selman'ın kral adına önemli kararlar alması geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına yansımıştı.

İngiliz The Guardian gazetesi Kral Selman ve Muhammad bin Selman'ın arasının açıldığını belirterek, Kral Selman'ın Mısır ziyareti sırasında güvenlik ekibini tamamen değiştirdiğini ve hatta Mısırlı güvenlik güçlerinin dahi Kral Selman'a yaklaşmasına izin verilmediği yazılmıştı.