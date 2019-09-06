İsrail basını ABD'ye çağrı yaptı, Türkiye'ye yaptırım istedi

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve sevkiyatları süren S-400 hava savunma sistemlerinin henüz aktif olmamalarına rağmen bölgedeki etkisi yayılıyor. Bir dönem Yunanistan basınını meşgul eden S-400’ler, bu kez İsrail basınında konuşuluyor.

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde Diliman Abdulkader imzasıyla yayımlanan bir makale, ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası olarak bilinen CAATSA’ya atıfla “Türkiye’ye yaptırım uygulayın” başlığı ile ABD Kongresi’ne çağrıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a güvendiğinin kaleme alındığı yazıda, ABD Kongresi’ne “Trump’a baskı yaparak yaptırımların yürürlüğe koyulması gerektiği” dile getirildi.

ABD’nin S-400 meselesindeki tutumunun “Füzeleri almayın” noktasından “Hadi aldınız, bari aktif etmeyin” noktasına gelerek daha da kötü bir hal aldığını yazan Abdulkader, rahatsızlığını şu şekilde ifade etti: