İran'da ülke geneline yayılan protestoların ardından Tahran ile Washington arasındaki gerilim tırmanmış, olası bir askeri müdahale senaryosu uluslararası gündemin üst sıralarına taşınmıştı. Ancak son günlerde tansiyonun düşmeye başladığına işaret eden dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

İsrail basını, bu yumuşamada Türkiye'nin devreye soktuğu diplomatik girişimlerin etkili olduğunu yazdı.

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik krizin derinleşmesiyle Tahran Büyük Çarşı'da başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen olayların ardından yönetim internet erişimini tamamen kesmiş, protestoların sona ermesiyle birlikte bağlantılar son günlerde sınırlı şekilde yeniden açılmıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösteriler sırasında yaşanan olaylarda 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 880 kişinin ise gözaltına alındığını duyurdu.

ABD-İRAN GERİLİMİNDE DİPLOMASİ SİNYALLERİ

Protestolar sonrası ABD ile İran arasındaki gerilim tehlikeli boyutlara ulaşmış, Washington'un Tahran'a yönelik olası askeri müdahalesi küresel ölçekte tartışılmaya başlanmıştı. Ancak son dönemde taraflardan gelen açıklamalar, diplomasinin yeniden devreye girdiğine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bizimle konuşuyorlar. Bir sonuç alıp alamayacağımıza bakacağız, aksi halde neler olacağını göreceğiz" dedi. Trump, daha önceki müzakerelerin başarısız olduğunu da hatırlattı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile yaptığı telefon görüşmesinde, "İran hiçbir şartta savaş arayışında değildir. Olası bir savaş ne İran'ın ne ABD'nin ne de bölgenin çıkarınadır" ifadelerini kullandı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Algı operasyonlarının aksine, müzakereler için yapısal bir çerçevenin oluşturulmasında ilerleme sağlanıyor" dedi.

TÜRKİYE ARABULUCU ROLÜYLE ÖNE ÇIKIYOR

İsrail'in Maariv gazetesi, "ABD ile İran görüşüyor: Başkan Erdoğan devreye girdi" başlığıyla yayımladığı haberde, Türkiye'nin gerilimi düşürmek ve yeni müzakere turlarını başlatmak amacıyla iki ülke arasında iletişim kanalı kurmaya çalıştığını yazdı.

Haberde, Ankara'nın olası müzakerelere ev sahipliği yapmayı hedeflediği ve bölgede yeni bir savaşın önüne geçmek için diplomatik çözüm arayışlarını yoğunlaştırdığı belirtildi. Maariv, hem ABD'nin hem de İran'ın Türkiye'nin arabuluculuğuna sıcak baktığını, bu durumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yürüttüğü yoğun temaslarla ortaya konulduğunu aktardı.

Gazeteye göre süreç, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin cuma günü İstanbul'a gerçekleştirdiği ziyaretle kritik bir aşamaya ulaştı. Maariv, Türkiye'nin girişimlerinin, Suudi Arabistan, Mısır ve Rusya'nın yürüttüğü diğer diplomatik temaslarla birlikte ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri adımını engellemeye yönelik en güçlü seçeneklerden biri olarak değerlendirildiğini vurguladı.