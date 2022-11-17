İsrail basını: FBI, Ebu Akile cinayetini soruşturma kararını Demokratların baskısı sonucu aldı

Haaretz gazetesinin haberinde, Demokratların, ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI), Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin 11 Mayıs'ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatması konusunda benzeri görülmemiş bir baskı uyguladığı ve İsrail'e karşı sert bir tavır alınmasını istediği belirtildi.

Haberde, İsrail'de Binyamin Netanyahu liderliğinde yeni bir hükümetin kurulması arifesinde alınan bu kararın, Demokrat Parti ile İsrail arasındaki ilişkilerde yaşanacak değişimleri ortaya koyduğu ve iki ülkenin ilişkilerinin tarihinde bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığının 14 Kasım'da Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili FBI'ın soruşturma başlattığı konusunda İsrail Adalet Bakanlığını bilgilendirdiği bildirilmişti.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu, Amerikan vatandaşı ve gazeteci Şirin Ebu Akile'nin vurularak öldürülmesine ilişkin adalet ve hesap verebilirlik arayışında gecikmiş ancak gerekli ve önemli bir adımdır." ifadelerine yer vermişti.

- ŞİRİN EBU AKİLE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin kentindeki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Ebu Akile'nin yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

Gazeteci Ebu Akile'nin görev başında ve "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

Çok sayıda uluslararası kurumun soruşturma ve incelemelerinin vardığı sonuç, Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından hedef alınarak öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Olayda sorumluluğunu defalarca inkar eden ve Filistinli silahlı grupları sorumlu tutan İsrail ordusu, uluslararası tepkilerin ardından 5 Eylül'de yayımladığı nihai raporunda, Ebu Akile'nin "yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğunu" duyurmuştu.