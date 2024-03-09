İsrail basını: Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, esirlerin hayatta olduğuna dair sinyaller aldı

Konuya ilişkin haber İsrailli Kanal 12 televizyonunda yer aldı.

Haberde "Gazze Şeridi'nde esir olan onlarca İsraillinin ailesi, Hamas'ın elindeki akrabalarından hayatta olduklarına dair sinyaller aldı." ifadelerine yer verildi.

Haber'de ayrıca, "sansür kısıtlamaları nedeniyle ailelerin esirler hakkında edindiği bilgileri dışında ek bilgi yayınlanamadığı" iddia edildi.

Bu sinyallerin ailelere nasıl ulaştığına dair bilgi verilmedi.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, yakın zamanda İsrail, aracılar aracılığıyla Hamas'tan Gazze'de hala hayatta olan mahkumların isimlerinin listesini talep etti.

Kanal 12'nin haberinde "esirlerin ailelerinin, özellikle de bu hafta uzun zamandır beklenen sinyalleri alanların, İsrail yönetimine baskıyı artırma ve bu gece Kudüs ile Tel Aviv arasındaki otoyolun kapatılmasıyla yaşanandan daha aşırı faaliyetlere yönelme niyetinde" olduğu belirtildi.

İsrailli esirlerin aileleri, Gazze'deki esir takası için derhal bir anlaşma yapılmasını ve Gazze'de ateşkesin uzatılmasını talep ediyor.

Diğer yandan, esir takası anlaşmasına yönelik İsrailli Kanal 13'de yer alan haberde ise "esir anlaşmasına yönelik müzakerelerin henüz sonuç vermediği" aktarıldı.

Kanal 13'ün haberinde, "müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumu için İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ilave bölgelere genişletmeye hazırlandığı" iddia edildi.

İsrail ordusu için anlaşmanın yapılıp yapılamayacağı konusunda gelecek pazar gününün "kritik" olduğunu aktaran Kanal 13, "anlaşmanın sağlanamaması durumunda ordunun önce Gazze'nin orta bölgelerinde saldırılarını genişleteceği ve ardından Refah'a yoğunlaşacağı" kaydedildi.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI REFAH

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.