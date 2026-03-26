ABD/İsrail-İran savaşının 27. gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. Barış için ABD ve İran tarafından farklı açıklamalar yapıldı.

İSRAİL BASINI, İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI TENGSİRİ'NİN ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin hava saldırısında öldüğünü iddia ederken, İranlı yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran'dan yapılan iki misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde, füze parçalarının isabet etmesi sonucu 3 kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, Körfez ülkeleri ve Ürdün'e yönelik İran saldırılarının sürmesi, Tahran'daki rejimin yalnızlığını artırmaktan başka bir şey yapmaz" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarının başlamasından bu yana, başta Basra Körfezi olmak üzere Hürmüz Boğazı çevresinde yaklaşık 1900 ticari gemi mahsur kaldı.

İsrailli yetkililerin, ABD-İran anlaşmasının pek olası olmadığı görüşünde olsa da Başkan Donald Trump'ın görüşmeler devam ederken geçici bir ateşkes ilan edebileceğinden endişe ettiği bildirildi.

İran'dan ardı ardına gerçekleştirilen iki misillemenin yapıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in orta ve kuzey kesimlerinde tekrar sirenler çaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini bildirdi.

İran'dan sabah saatlerinden bu yana yapılan üçüncü misillemenin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yakınındaki yetkililere ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşı daha önce belirtilen 4 ila 6 haftalık plana uyarak hızla bitirmek istediğini söylediği iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait 10 binden fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

İran'dan peş peşe iki misilleme yapılmasının ardından İsrail'in orta kesimine füze parçalarının isabet etmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İran'ın yeni misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.

Birleşik Arap Emirlikleri: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor.

Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, "görev gücünün güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğu bölgelerde" 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan'da gece boyunca ülkenin doğusuna yönelik 30 insansız hava aracı (İHA) saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahale ettiğini açıkladı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakere halinde olduğu iddiasını yineleyerek, "Müzakere halindeler ve bir anlaşmaya varmayı çok istiyorlar. Ama bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar. Ayrıca bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar" açıklamasında bulundu.

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

ABD ve İsrail'in saldırılarda kullandığı 202 askeri hava aracının İran hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail'in kara, deniz ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran'da vurulan hedef sayısının 10 bine ulaştığını duyurarak, "İran Donanması'nın en büyük gemilerinin yüzde 92'sini imha etmiş durumdayız. İran'ın füze, insansız hava aracı (İHA) ve donanma üretim tesisleri ile tersanelerinin üçte ikisinden fazlasına hasar verdik veya imha ettik" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı, İran'ın ABD ordusuna ait bir F-18 savaş uçağını düşürdüğü yönündeki iddiasını yalanladı.

İran'da Basra Körfezi'ndeki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki havalimanı ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile İsrail'e, İran'ın nükleer altyapısına saldırıları durdurma çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kunin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Beyaz Saray: "Başkan Trump blöf yapmıyor, cehennemi yaşatmaya hazır"

23:42 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.

22:49 Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'nde 163 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı.

22:47 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağını vurdukları iddiasını reddetti.

22:24 İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

22:19 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı iki diplomata oturum izni ve akreditasyon vermeyi reddettiklerini belirtti.

22:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

22:05 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde "savaştaki son durumu" ele aldı.