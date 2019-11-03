İsrail basını itiraf etti: Eğlence için Filistinli gence ateş ettiler! Kudüs´ün kuzeydoğusundaki kontrol noktasında, İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinli gence ateş ederek yaraladığı anın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İsrail medyası ise söz konusu olayı, `Eğlence için ateş ettiler´ başlığı ile duyurdu.