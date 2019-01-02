İsrail basını, Mısır ve BAE'li yetkililerin Münbiç'i ziyaret ettiğini iddia etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bazı yetkililer, terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'nin işgali altındaki Münbiç'i ziyaret etti.

İsrail’in istihbarat servisi Mossad'a yakınlığıyla bilinen Debka haber sitesinde yer alan bilgiye göre Münbiç ve çevresini gezen Mısır ve BAE'li yetkililerin ABD askerlerinin çekilmesi sonrasında bölgeye askerlerini yerleştirmeyi düşündüğü belirtildi.

Debka'nın kendi diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Mısır'ın darbeci generali Sisi konuyla ilgili olarak sürekli irtibat halinde.

Mısır'da gerçekleştirdiği askeri darbe sonrası katil Esed rejimiyle ilişkilerini yürüten Sisi ve 8 yıllık iç savaşın sonrasında Esed'le normalleşme sürecine girerek Şam'da elçiliklerini açan Körfez ülkelerinin Münbiç'ten sonra Suriye'nin Irak sınırına da asker konuşlandırabileceği haber sitesinin iddiaları arasında yer aldı.

Arap ülkelerinden müteşekkil bir ordu müdahil olacak

Mısır ve BAE'nin Münbiç'e askeri güç sokmasının ardından Suudi Arabistan, Fas ve Cezayir gibi ülkelerden müteşekkil Arap ülkelerinden oluşan askeri bir gücün İran tehdidine karşı Suriye'nin belirli bölgelerine yerleştirilebileceğini iddia eden Debka haber sitesi, son dönemde Arap ülkelerinin düzenli olarak askeri tatbikat gerçekleştirmesine atıfta bulundu.

Sisi ile telefon görüşmesi

ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararı almasının ardından dün akşam saatlerinde Mısır'ın darbeci generali Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi verilmedi.

Fransa Savunma Bakanı'ndan sürpriz Ürdün ziyareti

Terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG'ye sahip çıkan ve ABD'nin çekilme kararını zamansız bulan Fransa yönetimi ise, ABD Başkanı Trump'ın Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesinin ardından Ürdün'e beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Ürdün-Suriye sınırında bulunan hava üssünü ziyaret ederek terör örgütü DEAŞ ile mücadele eden Fransız askerleri ile görüştü.

Suudi Arabistan asker göndermeye istekli

Geçtiğimiz günlerde görevde alınan Suudi Arabistan’ın eski Dışişleri Bakanı Adil Cübeyr, Nisan 2018’de yaptığı açıklamada, "Obama yönetiminden bu yana Suriye'ye asker göndermekte ısrarcı olduklarını" açıklamıştı.

Trump'ın DEAŞ bitti açıklaması Körfez'e bir mesaj mı?

ABD Başkanı Trump'ın “Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı bitirdik.” açıklaması, kamuoyunda çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Nisan 2018 tarihli haberinde yer alan bilgilere göre, ABD Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın nihayete erdirilmesinden sonra ABD kuvvetlerinin yerine Arap kuvvetlerini konuşlandırmayı düşünüyor.

Söz konusu haberde Trump'ın Suudi Arabistan, BAE, Katar ve Mısır'la bu durumu görüştüğü iddia edilmişti.

İran tehdidine karşı Körfez ülkeleri İsrail'i müttefik olarak görüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın bir kaynağın aktardığına göre ise, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını İsrail kendisine bir "fırsat" olarak görüyor.

Suriye ve Irak'ta büyüyen İran tehdidine karşı bölgede kendisini yalnız hisseden İsrail, genç prenslerin Körfez ülkelerinde etkin olmasıyla ikili ilişkilerini geliştirmişti.

Başbakan Netanyahu, ortak düşman olarak İran'ı gören İsrail ve Körfez ülkelerinin istihbarat paylaşımında bulunduğunu 2018 yılı içerisinde açıklamıştı.

1 Ocak 2019 tarihinde Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile görüşmek için ülkeden ayrılan ve Brezilya'da konuşan Başbakan Netanyahu, "Arap ülkeleri, terör örgütü DEAŞ'a karşı İsrail'i vazgeçilmez müttefik olarak." görüyor ifadelerine yer verdi.

Uzmanlara göre; Körfez ülkeleri ile İsrail'in son açıklamaları ve ziyaretleri, ABD'nin Suriye'den çekilmesi sonrası Suriye'de oluşacak güç boşluğunu doldurma çabası olarak yorumlandı.