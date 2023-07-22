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Dünya

İsrail basınından Türkiye'deki görüşmeye yakın markaj: 15 yıl aradan sonra bir ilk

İsrail basını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini yakın markaja aldı. Görüşme ile ilgili pozitif beklentilerin olduğu İsrail basını, söz konusu görüşmenin 15 yıl aradan sonra bir ilk olacağını yazdı.

22 Temmuz 2023 Cumartesi 15:16 - Güncelleme:
İsrail basınından Türkiye'deki görüşmeye yakın markaj: 15 yıl aradan sonra bir ilk
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İsrail basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesini manşetlere taşıdı.

İSRAİL MEDYASI GÖZLERİNİ TÜRKİYE ZİYARETİNE ÇEVİRDİ

İsrail'de yargı yetkilerini kısıtlamayı öngören 'reformun' yeniden parlamento gündemine alınması ile halk yeniden sokaklara döküldü. Tel Aviv sokaklarını dolduran protestocular Netanyahu'ya istifa çağrısı yaparken, İsrail medyası gözlerini başbakanın yapacağı Türkiye ziyaretine çevirdi.

NETANYAHU'NUN BEKLEDİĞİ GÖRÜŞME

Geçtiğimiz aylarda İsrail Basını Netanyahu'nun Erdoğan ile görüşme ayarlayabilmek için büyük bir çaba verdiğini öne sürerken, The Times of Israel başbakanın iç politikadaki gergin durumu dış politikada attığı adımlar ile kapatmaya çalıştığını iddia etmişti. Kanal 12 ise "Netanyahu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp, vereceği fotoğrafla 'diplomatik başarı' görüntüsü vermeyi planlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

TİMES OF İSRAEL: BU BİR İLK

Bugün İsrail basınında yer alan haberlerde görüşme ile ilgili pozitif bir beklenti olduğu görüldü.

Times of Israel ziyaretin 'bir ilk' olduğunu vurgulayarak, Netanyahu'nun 15 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk başbakan olacağını duyurdu. Gazete iki liderin Türkiye-İsrail ilişkileri ve İsrail-Filistin arasındaki son gelişmeleri ele almasının beklendiğini belirtti.

Haaretz Netanyahu'nun ziyaretini duyurduğu haberinde "İsrail ile Türkiye ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için atılacak adımları görüşmeye hazırlanıyor" ifadeleri yer aldı.

TARİHİ GÖRÜŞME 13 YIL SONRA YENİ BİR ORTADOĞU

Serogs Haber sitesi ise "Böyle bir adım yıllar boyunca hayal olarak kabul edilebilirdi. İki ülke arasındaki ilişkiler derin bir durgunluk içindeydi" diyerek görüşmeyi 'tarihi' olarak yorumladı.

Netanyahu'nun ziyaretinin duyurulduğu haberde, "Mavi Marmara olaylarından ve kopan ilişkilerden 13 yıl sonra yeni bir Ortadoğu" ifadesi dikkat çekti.

İSRAİL İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler uzun süren bir gerginlikten sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un geçtiğimiz yıl Ankara'ya yaptığı ziyaret ile yumuşamıştı.

2008'den bu yana yapılan ilk üst düzey resmi ziyaret sonrası her iki ülkede ilişkilerin normalleşmesi için adımları hızlandırdı ve karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı alındı.

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